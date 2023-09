Abusi sessuali su due asini | 63enne a processo per maltrattamenti su animali patteggia la pena

(Di sabato 16 settembre 2023) Non è un’accusa inconsueta, in un’aula di Tribunale, quella didi, ma lo è sicuramente se il reato è stato commesso con. È accaduto nel Bellunese, dove un uomo di 63 anni, originario dell’Agordino, ma residente vicino a Feltre, è stato rinvitato a giudizio dopo la denuncia presentata da alcuni agricoltori che avevano assistito a una scena a dir poco sconcertante. Nel luglio 2021, a San Gregorio nelle Alpi, l’uomo si era avvicinato a un’asina femmina e successivamente a un secondo asino maschio compiendo attisu entrambi. Esterrefatti, i proprietari degliavevano denunciato l’episodio ai carabinieri che avevano identificato l’autore. La denuncia aveva riguardato anche la violazione di domicilio, perché l‘indagato era entrato in una ...

Sylvie Perrinjaquet, presidente della Cecar, l'organo romando che riceve le testimonianze delle vittime diin ambito ecclesiastico, ha definito la decisione di affidare l'inchiesta al ...16/09/2023 - 16:03 Secondo Nicola Gianinazzi, il sistema può aver favorito gli. "Ma non si diventa 'perversi' a causa di 'condizioni esterne' con le quali si entra in contatto nella maggiore età. Il ruolo del prete favorisce l'omertà". Concorda con le tesi dello ...Sylvie Perrinjaquet , presidente della CECAR, l'organo romando che riceve le testimonianze delle vittime diin ambito ecclesiastico, ha definito la decisione della CVS di affidare l'...Ashton Kutcher, star di Hollywood e co - fondatore di Thorn, una compagnia tecnologica nata per proteggere i bambini dagli, ha annunciato le dimissioni da presidente del board dopo le polemiche scatenate per aver difeso l'attore Danny Masterson, condannato per stupro. "Questa decisione - ha spiegato la ...

Ha presentato un disegno di legge per l'introduzione dell'educazione all'affettività ed alla sessualità nelle scuole.