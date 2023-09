A Villa d’Almè concerto degli Inti-Illimani

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 settembre 2023). Domenica 17 settembre alle 21 al teatro Serassi disi terrà un, famoso gruppo musicale cileno, noto per la sua straordinaria carriera nel campo della musica folk e della musica di protesta, ambasciatori del patrimonio musicale latinoamericano e della world music. L’esibizione sitolerà “Cincuenta años, mil sueños”. Negli anni ’70, durante il governo di Salvador Allende in Cile, il gruppo divenne molto popolare e il loro impegno politico si fece sempre più evidente. Tuttavia, dopo il colpo di Stato del 1973 che portò al potere il dittatore Augusto Pinochet, glifurono costretti all’esilio e si trasferirono in Italia e in Francia ...