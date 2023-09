Porta il suo stesso nome la fondazione costituita da Fabrizio Moretti, mercante d'arte famoso nel mondo, che a, sua ...- - > Riapre il calzolaio a Pasian di. Riaprirà da metà ottobre a Pasian dilo storicissimo negozio di calzolaio 'del piede' capitanato da Lorenzo Shyrbi, 30 anni . Il giovane, che aveva alzato le saracinesche del suo negozio a febbraio 2019, dopo un anno ...Non solo: si svolgevano altresì corse ippiche sulcircostante al teatro. Nel XIX secolo ebbe ... l'automobilista deve uscire al casello autostradale Pisa, collegato all'A12 Genova - ...Un ambiente bello, completamente ristrutturato che però, proprio per la sua collocazione nelstorico, suscita qualche perplessità tra gli allievi. 'Per chi viene in motorino il parcheggio è in ...

A Prato un centro ippoterapico per ogni tipo di disabilità: "I cavalli fanno bene al corpo e all'anima" 16 Luce

Centro ippoterapico a Prato: benefici per corpo e anima Avvisatore.It

La prima denuncia nei confronti del professionista è partita proprio da Prato, nel 2015, quando una donna di origini marocchine si rivolse al centro antiviolenza della città denunciando un episodio ...ForesTemporanea porta il verde nel cuore di Prato con un'installazione che ricorda il Castello dell'Imperatore. 8 piante di cipresso, leccio e gelso, e una palma, per sensibilizzare sui benefici delle ...Domani Salvini riunisce i suoi sul prato storico con Marine Le Pen: una scelta netta. Giorgia Meloni può giocare nello stesso campo o aprirsi verso un elettorato più ampio e moderato | Editoriale di V ...