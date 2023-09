A Monaco di Baviera fiumi di birra | comincia l' Oktoberfest

(Di sabato 16 settembre 2023) Al via come ogni anno l', il festival delladi, con la tradizionale apertura del primo barile a mezzogiorno da parte del sindaco della città, Dieter Reiter e il grido ...

Al via come ogni anno l'Oktoberfest, il festival della birra adi, con la tradizionale apertura del primo barile a mezzogiorno da parte del sindaco della città, Dieter Reiter e il grido "O' zapft ist!", "è stappata!"L'Oktoberfest proseguirà fino al ...L'Oktoberfest, l'annuale festa della birra di, inizia con le prime birre spillate da una botte e bevute dai partecipanti in abiti ...svolgera' fino al 3 ottobre 2023 nella capitale della. ...Oggi prende il via l'Oktoberfest didi, quella che è riconosciuta a livello globale come la festa della birra più importante del mondo. Una celebrazione iniziata nel 1810 per festeggiare il matrimonio tra il principe, e ...Inizia quest'oggi l'Oktoberfest di, che anche nel 2023 vedrà la luce nel Theresienwiese, il parco nel centro dididedicato alla principessa Theresa le cui nozze con Ludwig hanno dato il via a questa tradizione. L'evento si terrà dal 16 settembre al 3 ottobre

