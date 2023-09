A modo mio… | del 16 settembre 2023 | ' Abbiamo aperto la nostra campagna elettorale a Monza e sono soddisfatto; grazie agli elettori che hanno

, del 16 settembre 2023: 'Abbiamo aperto la nostra campagna elettorale a Monza e sono soddisfatto; grazie agli elettori che hanno sottoscritto la mia candidatura ed agli autenticatori che ......ed anche se non ha avuto tutto il gruppo a disposizione negli ultimi 10 giorni ha avuto luidi ... Ultimo pensiero su Pogba : "E' unamico, un grandissimo giocatore , purtroppo quello che è ......Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Empoli ma ha trovato... Ilobiettivo è avere 0 giornate di squalifica sia per campo che in conferenza. Se non vado in ...... ma ladro no, mai: " È ingiurioso, l'ho fatto per ilpaese ". La paura del comunismo, dei ... " Non uccidere, non rubare " ma si ruba e si uccide comunque, magari indifferente, proprio come ...