Un piccolo corteo di alcune decine di persone è partito dal Politecnico dicon in testa uno striscione con scritto "Siamo tende e ci prendiamo un tetto". Nell'edificio abbandonato si terrà ...Il nostro progetto nasce dall'ipotesi che le due squadre restino entrambe ae a San Siro, ... IL PROGETTO LA MAURA - 'Il nuovo stadio bosco avrebbenel sito circa 78mila metri quadri, ...Si èdi cinema sulla rivista culturale indipendente Argonline.it. Sulla rivista letteraria ...come il 'Premio internazionale di drammaturgia Carlo Annoni 2020' al Piccolo di. Ha scritto ...... sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti di polizia e il personale Anas, il quale si... ferendo gravemente una donna di 76 anni e provocando una coda di 15 chilometri trae ...

A Milano occupato ex cinema Splendor contro caro affitti - Ultima ora ... Agenzia ANSA

A Milano occupato ex cinema Splendor contro caro affitti La Prealpina

Gli studenti e i lavoratori che da mercoledì scorso sono tornati con le tende in piazza Leonardo Da Vinci a Milano per protestare contro il caro affitti stanno occupando gli spazi dell'ex cinema Splen ...Non solo in campionato, ma anche da Milano. La città di San Siro rischia di restare orfana ... «Il nuovo stadio bosco avrebbe occupato nel sito circa 78mila metri quadri, mentre altri 17mila sarebbero ...Questo pomeriggio alcune persone, insegnanti e studenti sono saliti sul tetto dell' USR Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano, che si trova in ...