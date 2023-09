(Di sabato 16 settembre 2023) Un centinaio dini, con il vice sindaco Attilio Lucia (Lega) in testa, hanno bloccato via Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Ariosto. Interrotto il traffico verso il municipio, con ...

Sbarchi senza fine acon il centro di contrada Imbriacola stracolmo: stamattina sono oltre 2.500 i migranti ...un traghetto di linea in arrivo ci sarebbero mezzi e attrezzature dell', ..."Da oggidice basta - urla il vice sindaco, che indossa la fascia tricolore, Attilio Lucia (Lega) - . I lampedusani sono stanchi, da oggi basta. Basta! Questa non è accoglienza,...L'sta montando una tendopoli per ae i cittadini protestano davanti al Comune. E' infatti in corso una protesta, al momento pacifica, di un gruppo di lampedusani che temono che la ...si è diffusa la notizia che nell'ex base militare Loran verrà creata una tendopoli, e che sul traghetto di linea che arriverà fra poco al porto ci sono mezzi e attrezzature dell'. E ...

Migranti Lampedusa, scoppia protesta dei cittadini per la nuova ... Adnkronos

A Lampedusa l’esercito monta una tendopoli, scoppia la protesta dei residenti Tiscali Notizie

Un centinaio di manifestanti, con il vice sindaco leghista Attilio Lucia in testa, hanno interrotto il traffico verso il municipio ...Ad ascoltare le parole del questore centinaia di isolani che, tramite Sferlazzo, hanno invitato il questore a recarsi a Lampedusa ...Un centinaio di lampedusani hanno bloccato via Vittorio Emanuele. La protesta è esplosa quando fra gli isolani si è diffusa la notizia che nell'ex base militare Loran verrà creata una tendopoli ...