(Di sabato 16 settembre 2023) La Lega di Salvini deposita alla Camera una proposta di legge, a prima firma della bresciana Simona Bordonali, che prevede l’obbligo di esporre il crocifisso “in luogo elevato e ben visibile” in tutte le scuole, negli uffici della pubblica amministrazione, nelle carceri, negli ospedali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Previste sanzioni da 500 a mille euro per chiunque lo rimuova “in odio ad esso” o lo “vilipende” nonché per il pubblico ufficiale o l’incaricato che rifiuta di esporlo nel luogo d’ufficio. La Lega di Salvini deposita alla Camera una proposta di legge che prevede l’obbligo di esporre il crocifisso in scuole, uffici, carceri e porti Che Salvini ciclicamente ritorni ai crocifissi è cosa nota. Che ci ritorni proprio ora che la sua amica-nemica Giorgia Meloni abbia promesso di “difendere Dio” è qualcosa che stimola una malinconica tenerezza. Ma la proposta di ...

A Berlino, i partiti al governosu tutto, ma verdi liberali e socialdemocratici sono d... seduti al 19% Germania, esplode laLa AfD continua a crescere al ritmo di un punto percentuale ...La Croce Rossa ha scorte, ma se arrivano in 3.400 al giorno, tra di loroanche per l'acqua. Quando il tema dei migranti serviva alla propaganda della campagna elettorale della, per ...... facendo campagna elettorale per un partito di estrema, risultato per fortuna perdente alle ... Invece assistiamo ogni giorno a ministri che criticano l'Europa e la Bce, ocon altri ...Il primo, il suo libro è diventato un manifesto politico che le forza di estremasi, e che, soprattutto, ha un mercato. Lo comprano in tanti, che in quelle idee, in quel ...

A destra litigano pure su Dio. Ormai non c'è più religione | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

L’invito di Le Pen a Pontida fa litigare Salvini e Forza Italia Il Fatto Quotidiano

Dapprima c'è stata una lite in casa nel corso della quale sono rimasti feriti la moglie e padre. Poi una volta giunto al pronto soccorso dell'ospedale del Mare ha anche aggredito due guardie giurate e ...Il generale Roberto Vannacci fa un passo indietro: niente presentazione del libro a Grosseto, dopo le polemiche tra la Lega e Fratelli d’Italia ...L’evento era in programma il 19 settembre. Invitato dal consigliere comunale Tornusciolo del Carroccio ma il partito di Meloni avrebbe negato il patrocinio.