6 trekking in Costiera Amalfitana belli e possibili

(Di sabato 16 settembre 2023) Da Punta Campanella, lungo la costa sud della Penisola Sorrentina, fino a Vietri sul Mare, laè tra i luoghi più iconici della Campania. Patrimonio Unesco in quanto «perfetto esempio di paesaggio mediterraneo con uno scenario di grandissimo valore culturale e naturale». Ovvero: il luogo perfetto per regalarsi scenograficiautunnali. Il Sentiero degli DeiUno scorcio dellaspoohLa macchia mediterranea, i Monti Lattari alle spalle, il blu intenso del mare e, in fondo, la silhouette dell’isola di Capri. Italo Calvino lo descriveva così il sentiero degli Dei: «Quella strada sospesa sul magico golfo delle Sirene solcato ancora oggi dalla memoria e dal mito». La stessa frase che ancora oggi possiamo leggere su mattonelle di ceramica ...

Fare trekking è bello. Farlo in certi luoghi e verso alcune mete è bellissimo. Il mondo è ricco di percorsi straordinari, certo non per tutti, ma per questo ancora più affascinanti. Abbiamo ...