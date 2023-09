“5 anni, 5 giorni. Eventi in ricordo di Filippo Bagni e Piero Bruni” LA NAZIONE

Aggredito in strada a Milano, in zona Darsena: è morto Yuri Urizio, il ... Il Riformista

I territori del Lambrusco sono candidati a regione vinicola dell'anno nell'ambito dei Wine Enthusiast Wine Star Awards 2023, riconoscimento conferito da "una delle più autorevoli riviste ...Le misure di sicurezza sono state rafforzate negli ultimi giorni proprio per il timore di proteste a un anno dalla morte della giovane. L’uccisione della 22enne lo scorso anno provocò un'ondata di ...Vedere il figlio di 16 anni tornare a casa ubriaco proprio non lo aveva sopportato. Non si trattava solo di reagire ad una possibile bravata del figlio. No, la grande rabbia nasceva dal fatto che il..