400 migranti soccorsi in mare. Arriveranno domani a Reggio Calabria a bordo della nave "Diciotti"

É previsto per domattina l'arrivo a Reggio Calabria, con la nave "Diciotti", di circa. Il gruppo di, secondo quanto ha riferito la Prefettura di Reggio Calabria, è stato soccorso in mare nelle ultime ore dall'unità della Guardia costiera. La stessa Prefettura sta ...Reggio Calabria - È previsto per domattina l'arrivo a Reggio Calabria, con la nave "Diciotti", di circa. Il gruppo di, secondo quanto ha riferito la Prefettura di Reggio Calabria, è stato soccorso in mare nelle ultime ore dall'unità della Guardia costiera. La stessa Prefettura sta ...In mattinata sono stati trasferiti 780con un catamarano diretto Pozzallo econ il traghetto di linea Galaxy. A protestare però sono anche i lampedusani che con sit - in e blocchi ......degli 11.000giunti da lunedì sul territorio italiano, secondo il Ministero dell'Interno, saturando il centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa Italiana (IRC) della capacità di...

Migranti: 400 soccorsi in mare, domani a Reggio Calabria - Notizie ... Agenzia ANSA

Migranti: 400 soccorsi in mare, domani a Reggio Calabria Espansione TV

É previsto per domattina l'arrivo a Reggio Calabria, con la nave «Diciotti», di circa 400 migranti. Il gruppo di migranti, secondo quanto ha riferito la Prefettura di Reggio Calabria, è stato soccorso ...Reggio Calabria - È previsto per domattina l'arrivo a Reggio Calabria, con la nave 'Diciotti', di circa 400 migranti. Il gruppo di migranti, secondo quanto ha riferito la Prefettura di Reggio Calabria ...Cosa ha fatto l’Italia L’Italia però si è ripresa solo dieci degli oltre 12.400 migranti che la Germania vorrebbe rimandare indietro, aveva ricordato il portavoce del dicastero, Maximilian Kall.