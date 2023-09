2 miliardi buttati al vento | le dosi sprecate dopo l’arrivo della nuova variante

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 settembre 2023) Sono in arrivo i nuovi vaccini per il Coronavirus. Ad annunciarlo è la Stampa che ha precisato che delle dieci milioni di, 2,9 sono di Novavax e gli altri di Pfizer. Le cifre si riferiscono a circa la metà di quelli che servirebbero per vaccinare gli over 60 e i fragili. Il nuovo arrivo nasconde però una problematica non trascurabile: verrannoventi milioni di vecchie fiale perché tarate sulla vecchia versione del virus. E quindi con ciò arriviamo alla cifra record di 102 milioni di, per un valore di 2. Considerando che ogni fiala costa circa 19 euro, è facile dedurre l’infinito denaro pubblico andato perduto.Rischiano, spiega in maniera dettagliata il quotidiano, di finire al macero. E così il conto dello ...