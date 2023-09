16 settembre 1984 | Vialli debutta con la Sampdoria VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 16 settembre 2023) 16: Gianlucaesordisce in Serie A con laIl 16delè una data importante per i tifosi della: Gianlucafa il suo debutto in Serie A con la maglia blucerchiata. Nella prima giornata, il club genovese sfidò la Cremonese. L’attaccante ha militato nel settore giovanile del club lombardo e ci ha giocato per quattro stagioni tra C e B. Un feeling unico quello creato dacon i tifosi, l’allenatore ed i compagni. Tutto questo riuscì a far vincere il primo (e per ora unico) storico Scudetto alla società nel 1991. 39 anni fa, un momento unico che ricorderanno i tifosi doriani anche se quello che ha lasciato il numero 9 va oltre ad una data. L'articolo proviene da Gli Eroi del ...