Zuppi rientrato dalla missione a Pechino | “La palla non è solo nel campo ucraino | per la pace devono giocare tutti”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “C’è stata una grande attenzione da parte del governo cinese. Una discussione franca con l’inviato per l’Ucraina, con un importante scambio di vedute anche di prospettive per il futuro”. Così il presidente della Cei e inviato del Papa, il cardinale Matteo, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, appenain Italiadi. “C’è stato un impegno da parte dispingere nella stessa direzione – prosegue il card.– che deve essere quella di trovare la chiave di unagiusta e sicura”. L’apertura del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a parlare e incontrare l’inviato del Papa per lain Ucraina è, ...

Matteo, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, appenain Italia dalla missione di pace a Pechino. "C'è stato un impegno da parte di Pechino Tutti devono spingere ...Matteo, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, appenain Italia dalla missione di pace a Pechino. 'C'è stato un impegno da parte di Pechino Tutti devono spingere ...si recherà prossimamente in Russia per discutere della situazione in Ucraina, lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il presidente della conferenza episcopale italiana in ...si recherà prossimamente in Russia per discutere della situazione in Ucraina. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il cardinale ha confermato l'urgenza di riprendere il ...

Vaticano, Zuppi rientrato dalla Cina: "Parlerò con Papa Francesco" TGCOM

Cardinale Zuppi rientrato da Cina, 'parlerò con il Papa' RagusaNews

"C'è stata una grande attenzione da parte del governo cinese. Una discussione franca con l'inviato per l'Ucraina, con un importante scambio di vedute anche di prospettive per il futuro". Così il presi ...L'inviato di Papa Francesco, il cardinale Matteo Maria Zuppi, è tornato dalla missione in Cina e ha fatto sapere che non parlerà degli incontri avuti senza aver prima riferito al Pontefice. Il preside ...Il cardinale Matteo Zuppi non parla degli incontri in Cina. Dovrà prima relazionare a Papa Francesco. Il presidente della Conferenza episcopale italiana è giunto a Palermo direttamente da Pechino, con ...