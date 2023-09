Zielinski sta per riprendere il dialogo con il Napoli per il rinnovo Gazzetta

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo il rifiuto a trasferirsi in Arabia Saudita, Piotrsta perilcon ilper il prolungamento del suo contratto. Lo scrive ladello Sport. Il centrocampista polacco ha già teso la sua mano al club proprio con il rifiuto dell’offerta dell’Al-Ahli, un mese fa. De Laurentiis ha atteso con pazienza la sua risposta. Ora le parti potranno tornare a parlarsi. La rosea scrive: “Iltra le parti, dunque, sta per essere riallacciato dove si era interrotto”. De Laurentiis ha proposto aunfino al 2026 con uno stipendio più basso, a 2,5 milioni. Ora il polacco sta valutando con attenzione la possibilità di restare alanche se guadagnando meno. Se non si arriverà un ...

Piotr Zielinski è rimasto a Napoli dopo un'estate turbolenta fatta di continui rumors di calciomercato: il centrocampista polacco è stato ad un passo dall'approdare in Arabia