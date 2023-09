(Di venerdì 15 settembre 2023) Le ultime notizie in merito al tanto vociferatodi, con una nuova possibilità che si apre d’innanzi al polacco. Sono giorni caldi in quel di Napoli, sia dal punto di vista del campo da gioco che dei freddi uffici della società. Manca infatti sempre meno ad un tour de force da brividi per gli azzurri, attesi da 3 partite in 7 giorni contro Genoa, Braga e Bologna lontani dalla cornice casalinga del Maradona. I prossimi giorni saranno però protagonisti anche di una vera propria full-immersion rinnovi per i partenopei, ancora alla ricerca del totale accordo con due dei principali top-palyer della squadra come Osimhen e. Proprio sul polacco, giungono novità rivelate dalla Gazzetta dello Sport, con annesso nuovoda considerare neldell’ex ...

... dopo cheaveva trovato il momentaneo 1 - 1 con un destro deviato da Romagnoli (32'). La ... pena rischiare una seconda frenata dopo quella di domenica scorsa col Bologna:da evitare ...In questodiventa fondamentale l'apporto di Felipe Anderson le cui volate sulla fascia ... immediato arriva il pareggio grazie a un tiro deviato di. A inizio ripresa Kamada riporta ...complesso un po' per tutti, in particolare per quelle squadre che somigliano ancora a un ... Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa, Anguissa, Lobotka ea centrocampo, ......in termini di appartenenza e conoscenza dell'ambiente Napoli's Polish midfielder Piotr... Siamo sicuri che la sua partenza sarebbe stata poco influente sullofuturo della squadra ...

Zielinski, scenario inedito per il futuro: c'entra il rinnovo Spazio Napoli

Gazzetta - Rinnovo Zielinski, ADL sta correndo un rischio: i possibili ... CalcioNapoli24

Calcio Napoli - Il rinnovo di Piotr Zielinski deve essere ancora formalizzato scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come il club possa correre il serio rischio di perdere il polacco ...Non escludo che possa persistere un problema per il mercato europeo” Si aspettava un rifiuto, da parte di Zielinski, proprio dell’offerta ... all’interno di una partita, di preparare scenari diversi è ...Sono ore decisive per conoscere il futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ieri ha giocato da titolare l'amichevole contro l'Apollon Limassol, e subito dopo la partita si è messo in marci ...