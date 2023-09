Zeman | “Verratti? Spero di chiudere la carriera con lui in Serie A…”

Intervenuto alla vigilia nella conferenza stampa di presentazione del match Zdeneknon ha escluso novità di formazione in vista del turno infrasettimanale: " Martedì si rigiochera, quindi ...'Penso cheabbia dato tanto, ho detto in passato e continuo a dire che per 11 anni è stato il miglior centrocampista in Francia', le parole di, 'mentre con la Nazionale italiana non ha ...Commenta per primo Zdenek, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Pescara e l'Arezzo, ha parlato anche del trasferimento di Marcodal Paris Saint - Germain all' Al - Arabi: '...Così, a margine della conferenza stampa per presentare la gara di con l' Arezzo , il tecnico del Pescara Zdenekha parlato dell' approdo di Marcodalla Ligue al campionato del Qatar ...

Zeman: "Verratti Ha fatto bene". Poi la battuta che scatena le risate Corriere dello Sport

Zeman si schiera dalla parte di Verratti: "Giusto andare in Qatar. Il PSG non lo voleva più" TUTTO mercato WEB

Il tecnico boemo ha regalato un commento anche su uno dei suoi allievi più illustri, Marco Verratti, che ha appena lasciato il PSG, dove era approdato 11 anni fa proprio dopo la promozione in A con il ...Il tecnico del Pescara Zeman ha difeso Marco Verratti in merito al suo passaggio dal PSG in Qatar, sottolineando come sia d'accordo con tale scelta ..."Marco Verratti ha dato tanto, per undici anni è stato il miglior centrocampista in Francia. In nazionale forse non ha reso al meglio ...