Zeman sta con Verratti | 'Giusto andare in Qatar | il PSG non lo voleva più'

Anche per questo il mondo del pallone assiste sbigottito a quantoaccadendo al capitano della ...ancora ben presente il processo istruito dal pretore Guarinello e le pesanti accuse che Zdenek...Lo aveva detto lo stesso"Siadattando". I miglioramenti dell'ex Renate sono evidenti. Tra l'altro è stato proprio lui ad iniziare il pressing rubando palla in occasione del vantaggio ...Sicreando un'alchimia giusta. Si parte da una base solida con uomini con la u maiuscola". Si è ... Per il mister del Pescara Zdenekquesti sono "due punti persi per le occasioni create. Nell' ...Il Perugiaperò concedendo troppo ai veloci attaccanti di. 32 st Spizzata di Angella di testa sul corner, Matos non riesce a inquadrare la porta. 39 st GOL PERUGIA Punizione magistrale di ...

Zeman sta con Mancini: “Ha fatto bene ad andare in Arabia, vi dico ... CalcioTotale14

Pescara, Zeman: "Ha fatto la scelta che tutti avrebbero fatto, ma ci ... La Casa di C

Le parole del tecnico dell'Arezzo, Paolo Indiani, alla vigilia della gara contro il Pescara, riportate da amarantomagazine.it: "Trasferta difficile, il Pescara è una squadra ...Pattarello squalificato, salta la trasferta di Pescara: si scaldano Guccione e Gaddini. Salgono le quotazioni di Damiani per dare fisicità al centrocampo del Cavallino.Il tecnico del Pescara, Zeman, non è contento del pareggio del "Curi": "Penso che queste siano partite da vincere, abbiamo sbagliato troppe occasioni. Eravamo troppo passivi là in mezzo".