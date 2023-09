Zangrillo | “Scambio con Osimhen? Mi tengo stretto Retegui | può diventare come lui”

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Alberto, presidente del Genoa, nel corso di un'intervista del quotidiano Il Mattino ha spiegato che non farebbe unoOsimhen - Retegui. "No, mi tengo stretto Mateo. Perché gli voglio tanto ......dei rossoblù Albertoha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. Al quotidiano partenopeo il numero uno del Grifone ha detto innanzitutto di non voler accettare un ipotetico...Ultime notizie Napoli - Alberto, primario del San Raffaele di Milano e presidente del Genoa ha rilasciato una lunga intervista al Mattino, in vista del match col Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...L'imbarazzantedi nomi durante la lettura della lista dei ministri. Il giorno prima del giuramento, Paoloè stato al centro di un imbarazzante errore commesso dalla premier ...

Genoa, il presidente Zangrillo: "Scambio con Osimhen Io mi tengo ... CalcioNapoli24

Genoa, Zangrillo: 'No allo scambio Retegui-Osimhen. Sul gemellaggio...' AreaNapoli.it

IL MATTINO - Zangrillo: «Osimhen Mi tengo stretto Retegui». Il presidente del Genoa è stato intervistato alla vigilia di Genoa-Napoli ...Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in vista della gara di campionato di domani ...«Lo scudetto che è tornato al Sud con il Napoli è una grande cosa per il nostro calcio. Così come sarebbe stupendo consentire a tutti i club di essere competitivi.