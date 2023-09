Yamaha-Bautista | alta tensione in Francia | “Meritava una penalità”

(Di venerdì 15 settembre 2023) È stato un buon weekend, certamente, per Toprak Razgatlioglu: il campione del mondo della Superbike nel 2021 ha vinto Gara 1 e Superpole Race sfruttando gli errori dell’attuale leader della classifica piloti e si è poi accontentato del secondo posto in Gara 2. Un bottino ricco che ha permesso al turco di arrivare a -57 dalla vetta detenuta dal numero uno di Ducati. A tre round dalla fine di questo Mondiale 2023 di SBK, i giochi si sono clamorosamente riaperti e l’epilogo resta (ancora) incerto. Durante la tre giorni di Magny-Cours si è registratatra il duo: la Casa giapponese aveva infatti presentato un appello formale, atto a sanzionare l’iberico, dopo il contatto con Michael Rinaldi. I commissari di gara, però, non hanno ritenuto corretto applicareal campione ...

Superbike, appello Yamaha contro Bautista: "Meritava una penalità" Corse di Moto

