(Di venerdì 15 settembre 2023), allenatore del Barcellona, conferma il suocon il club blaugrana: le dichiarazioni dell’allenatore Intervistato da Mundo Deportivo,conferma il suo imminentecon il Barcellona. LE PAROLE – «Ne ho parlato con Deco, con il presidente, prima con Mateu. Anche l’allenatore deve fare prestazione. Si tratta di ottenere successi, titoli, non contratti lunghi. Non sarò mai un problema per il club. Se lo vedo io o lo vedono loro. Abbiamo una grande squadra: averràto il mio, senza dubbio».

Commenta per primo Il ds del Barcellona Deco ha parlato del futuro di: 'firmerà un nuovo contratto, si merita il rinnovo. Per quanti anni Lo vedrete, ma ci puntiamo molto per il futuro'.Andrà al Barcellona diLIONEL MESSI - Chi al Barcellona sperava di tornare era la leggenda Leo Messi, che ha concluso la sua non indimenticabile avventura al Psg. Ma la carriera del fuoriclasse ...In tal senso, il tutto esaurito e le parole diin conferenza stampa ("Domani il Camp Nou deve essere un vulcano") lasciano pochi dubbi: per l'Inter sarà complicatissimo. Di questo, Simone ...... qualora l'allenatorelo richiedesse. Il centrocampista del Manchester City è stato collegato ... Un comunicato apparso oggi sul sito del Barca recita: "L'FC Barcelonala vendita del 24,5% ...

Xavi annuncia: «A breve l'annuncio del mio rinnovo» Calcio News 24

Barcellona, Xavi: "Rinnovo Arriverà a breve. Yamal ha personalità e la testa giusta" TUTTO mercato WEB

Il ds del Barcellona Deco ha parlato del futuro di Xavi: "Xavi firmerà un nuovo contratto, si merita il rinnovo. Per quanti anni Lo vedrete, ma ci puntiamo molto per il futuro".