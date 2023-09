X Factor | scintille tra Ambra e Morgan | “Se fai così mi sminuisci” Perché i due giudici hanno litigato

(Di venerdì 15 settembre 2023) La prima discussione al tavolo deidi X2023 è trae avviene al termine dell’audizione del primo concorrente. Della serie: chi ben comincia… Edoardo Brogi si presenta davanti alla giuria portando Stolen Dance, eosserva: “Ormai siete tutti uguali”.però non ci sta e ribatte: “Voi avete avuto una diffidenza per una questione che in realtà… la voce ce l’ha, giusto?”. Il cantautore replica: “, hai ragione”. L’attrice risponde: “No ma io non voglio la ragione, se faimi, parliamo di musica, non ha la voce?” “Ce l’ha, ce l’ha” è il commento di. “Si muove bene?” lo incalza, “Sì” ribatte, “Cosa gli è mancato?” ...

Domani alle 21.15 su Sky Uno torna X, la qual cosa non è una grande novità, succede da anni e anni e anni. Nel caso specifico l'... Col Castoldi tra le balle ci si aspettano, anche solo ...Il veterano viene accolto, infatti, un po' con calore e un po' con diffidenza, anche se i tanto criticati battibecchi con Fedez all' Xdel 2014 non si sono - almeno per ora - ripresentati. A ...I fan la vedranno comunque anche nelle prime puntate di 'X', registrate prima dell'operazione: le due di Audition (in onda il 14 e 21 settembre), le due di Bootcamp (il 5 e 12 ottobre) e la ...I fan la vedranno comunque anche nelle prime puntate di 'X', registrate prima dell'operazione: le due di Audition (in onda il 14 e 21 settembre), le due di Bootcamp (il 5 e 12 ottobre) e la ...

X Factor 2023: alla prima Audition, tra i giudici sono già scintille Vanity Fair Italia

X Factor 2023, prima lite tra Morgan e Ambra: «Se fai così mi sminuisci» ilmattino.it

Nel corso del primo appuntamento del talent show non sono mancati dei momenti di tensione tra i giudici: i dettagli ...Nel corso del primo appuntamento del talent show non sono mancati dei momenti di tensione tra i giudici: i dettagli ...Prima puntata di Audition del talent show targato Sky, giunto alla diciassettesima edizione: i voti ai protagonisti ...