“X Factor” | prime scintille tra Ambra e Morgan E Fedez dov’è?

(Di venerdì 15 settembre 2023) Xè appena cominciato e i giudici sono già ai ferri corti: la prima puntata del talent show, andata in onda il 14 settembre, ha visto emergere le personalità forti diAngiolini e, in disaccordo sulla prima esibizione della stagione. I due si sono immediatamente scontrati, mentreè apparso assente, con pochi interventi incisivi. X, letra i giudici Si apre il sipario su Xcon la prima puntata di Audition, e si preannuncia già un’edizione spumeggiante. Nel corso della prima puntata infatti non sono mancati i diverbi tra i giudici, che hanno sin da subito dimostrato di avere le idee chiare sugli artisti di questa stagione. Al banco della giuria, tornato dopo 9 anni nel talent ...

...14 settembre è andata in onda su Sky Uno la prima puntata della nuova staginoe di X. ... Tra esibizioni spettacolari, leliti e tanta emozione, sono stati numerosi i talenti che hanno ...Prima puntata di Xlacrime di un giudice al cospetto di una concorrente. L'ovvio è accaduto con Angelica, che ha fatto sciogliere Ambra con una bellissima interpretazione di "La notte" di Arisa. 'Perché ...Siamo ancora alla prima delle 3 puntate di Auditions di Xe già sono emerse leliti tra i giudici Morgan , Ambra Angiolini , Fedez e Dargen D'Amico . Pochi minuti su Sky Uno e in streaming su NOW TV e Sky Go sono bastati per capire che anche ..., stagione 17: da questa sera riparte il talent su Sky e in streaming su NOW. La novità più ... Alle audizioni saranno dedicate letre puntate (14, 21 e 28 settembre, sempre su Sky e NOW), ...

X Factor 2023, le Audizioni: cos'è successo nella prima puntata. FOTO Sky Tg24

X Factor 2023: alla prima Audition, tra i giudici sono già scintille Vanity Fair Italia

Nella prima puntata di X Factor, la performance di Angelica Bove ha emozionato il pubblico e fatto commuovere Ambra Angiolini: ecco la sua storia.Recentemente, Fedez è stato protagonista di un episodio speciale su Prime Video che ha gettato luce sul bacio in diretta a Sanremo 2023 tra lui e Rosa Chemical, mentre sua moglie Chiara Ferragni era ...Insieme a Morgan e a Elio è considerato uno dei giudici più riusciti del programma. Ma in questa edizione, Fedez pare essere poco concentrato sulla gara e sui concorrenti ...