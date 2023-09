X Factor 2023 | su Sky e NOW nuova giuria e talenti straordinari nell' esordio

La nuova stagione di Xè cominciata con il botto. Al banco dei giudici ci sono state le prime scintille tra Morgan e Ambra Angiolini, che quest'anno sono seduti l'uno al fianco dell'altra. A metterli subito in ...È stato un inizio con il botto: Xha fatto registrare 572mila spettatori con una share del 2,2% . Sui social, invece, le interazioni sono state 176mila nella giornata del 14 settembre per un ...Ha preso il via la nuova edizione di Xcondotto, per la seconda volta, da Francesca Michielin . Durante le prime audizioni è 'spuntato' Wax di Amici 22 : per quale motivo il cantante 'mariano' è comparso su Sky Scopriamolo ...: Ambra Angiolini debutta con uno splendido hair look fondente e frisè Xinizia con il beauty look impeccabile della show - woman 46enne. Che dinamizza la chioma brunette con un ...

X Factor 2023, le pagelle: Fedez tra le nuvole (voto 4), Ambra e i battibecchi con Morgan (voto 5) Corriere della Sera

X-Factor 2023, le pagelle della prima puntata: Morgan è sempre Morgan (6,5), Ambra tigre (7), Dargen D'Amico f ilmessaggero.it

Durante la prima puntata di audizioni di ieri, tutti gli occhi erano puntati sui giudici: Dargen d’Amico, ma soprattutto Fedez, Morgan e Ambra Angiolini. D’altronde, ieri era anche il giorno in cui ...Maretta in corso tra Ambra Angiolini e Morgan A seguito dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di X Factor l’attrice ha condiviso sui social un messaggio che, in molti, hanno ...I giudici del noto talent show, ovvero Morgan, Ambra, Fedez e Dargen D'Amico, hanno promosso a pieni voti l'artista.