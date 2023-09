X Factor 2023 | la 18enne Asia fa il pieno di applausi con la sua versione di I Like It di Cardi B – Video

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il tavolo dei giudici di Xsi è acceso per la nuova edizione dello show di Sky Original prodotto da Fremantle. Tanti i talenti saliti sul palco, come laLeva, di Sezze in provincia di Latina, che si è presentata sul palco sicura di sé ricevendo una standing ovation per la sua performance sulle note di IIt diB. La cantante ha riscritto interamente una strofa: proprio questo ha convinto i giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan, a darle i 4 sì che le hanno concesso l’accesso ai Bootcamp. L’esordio della nuova stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 527mila spettatori medi con una share del 2,2%. Sui social, grazie alle 176mila interazioni social nella giornata e 196mila interazioni totali, #XFè il ...

Tanto basta per lei alle Auditions di X" ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand " per conquistare 4 sì dai giudici, che le aprono così le ...Al via Xcon la prima puntata delle audizioni che ha visto l'esordio della nuova giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Morgan e la confermatissima Francesca Michielin alla ...Nel 1994 è protagonista della creazione di T'appartengo , il primo album della giudice di X( GUARDA LO SPECIALE ) Ambra Angiolini. E' stato presidente della Siae. Sposato con Gloria Wall, ha ...... con lui l'oro olimpico Igor Cassina La Juvenilia del rugby si tinge d'azzurro: Vittoria Zanatta convocata con l'Italia Da vincitrice di Xalla giuria della finale di Percoto Canta Note sull'...

X-Factor 2023, le pagelle della prima puntata: Morgan è sempre Morgan (6,5), Ambra tigre (7), Dargen D'Amico f ilmessaggero.it

X Factor 2023: alla prima Audition, tra i giudici sono già scintille Vanity Fair Italia

(Adnkronos) – Angelica non ha mai cantato in pubblico perché è sempre stata “un po’ gelosa della mia voce”. Ed è proprio la sua voce a parlare per lei su quello che ha vissuto nell’ultimo anno: emozio ...(Adnkronos) – Al via X Factor 2023 con la prima puntata delle audizioni che ha visto l’esordio della nuova giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan e la confermatissima France ...Non una coincidenza fortunata, quella di avere on line la puntata speciale dedicata a Sanremo dei Ferragnez e la prima puntata di X-Factor 2023. Ma da un giudice, preso anche per il numero dei suoi ...