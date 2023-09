WWE | Troppe voci sul futuro di Edge ma nulla è ancora certo

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 settembre 2023) Qualche giorno fa ha fatto clamore il fatto che la WWE ha rimosso il WWE Hall Of Famerdalla pagina ufficiale del proprio sito sotto la sezione delle superstar attive. Subito il wrestling web si è scatenato e ledi un possibile approdo della Rated R Superstar in AEW sono schizzate alle stelle invadendo il web. Ma in realtà questa è stata una scelta naturale da parte della compagnia.deciderà il suoInfatti questa mossa non sta pera significare una rottura fra la WWE ednè tantomeno un suo imminente approdo in AEW. Infatti seppur questa opzione non è da scartare, non lo sono nemmeno quelle del rinnovo o di un possibile ritiro. Quando la WWE attua questo spostamento nel proprio sito ufficiale ...