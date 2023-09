WWE | Primi licenziamenti dopo il lancio di TKO | riguardano il management

(Di venerdì 15 settembre 2023) La fusione tra WWE e UFC è divenuta realtà con ildi TKO Group. A seguito di questa operazione societaria ci sia aspettava qualche modifica negli assetti interni e, difatti, sono arrivati i. Questi tagli stanno riguardando esclusivamente ile, al momento, non ci sono indicazioni circa possibilitra i wrestler sotto contratto.la fusione con UFC Secondo quanto riportato da PWInsider, in casa WWE sono arrivati iildi TKO Group. La cosa era nell’aria, con Nick Khan stesso che aveva parlato di una “riduzione del personale”. A lasciare Stamford è Jamie Horowitz, vice ...

Dal debutto nella Florida Florida Championship Wrestling come Duke Rotundo con ititoli, fino agli eventi per la, con i confronti con mostri sacri del ring. Husky Harris, poi Axel Mulligan, ...La serie arriverà con idue episodi sulla piattaforma il prossimo 20 dicembre. Tutto ... Il cast aggiuntivo include Jason Mantzoukas nei panni di Dioniso, l'ex superstar dellaAdam ...... il personaggio che più di ogni altro ha contribuito a rendere la WWF (oggi) la federazione più ... Da quel momento in poi le prospettive cambiano in fretta: vince iincontri e trova subito una ...Tra ia confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario della AEW e della ... Triple H, leggenda del ring (14 volte campione del mondo) e oggi vicepresidente della, ha scritto:...

Quindi una parte dello staff sì, mentre l’altra, quella che lavora più nel vivo agli show e con i wrestler, no. Intanto spuntano i primi nomi Mentre attendiamo di vedere quale sarà il destino di tutti ...La WWE ha dato il via al tanto annunciato "budget cut", il primo dell'era TKO, che dovrebbe purtroppo arrivare in questi giorni.L’ultimo match di Roman è stato contro Jey Uso a SummerSlam. Il Wrestling Observer Newsletter ha fatto notare che il Tribal Chief non dovrebbe difendere nuovamente il l’Undisputed WWE Universal ...