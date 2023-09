WWE | Lettera di Nick Khan ai dipendenti per annunciare imminenti tagli al personale

(Di venerdì 15 settembre 2023) Da qualche giorno la fusione tra UFC e WWE è diventata ufficiale e si è formata la nuova holding denominata TKO. Se dal lato sportivo la separazione sarà abbastanza netta, dal lato amministrativo ci saranno diversi accorpamenti, con conseguente riduzione del. A tal proposito, nella giornata di giovedì, il presidente della WWEha inviato un’e-mail aiannunciando una imminente riduzione del, in quanto dopo la fusione si stanno valutando sinergie tra i vari settori. Nottata insonne Questo il testo della missiva giunta a tutti i: Ciao a tutti, Nell’ambito della transizione della WWE nella neonata TKO Group Holdings, stiamo valutando le attività e i sistemi esistenti per individuare potenziali sinergie in tutta ...

