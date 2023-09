WWE | John Cena vs Gunther | Cosa ne pensa il leader della Cenation?

Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaLA Knight supera The Miz, ovazione totale perCena ConCena arbitro speciale e assoluto mattatore, LA Knight prosegue la sua ......di SmackDown di ieri sera è stato annunciato cheCena, tornato in WWWE per via dello sciopero SAG - AFTRA , sarà l'host di Payback. Cosa farà il 16 volte campione del mondo Dove vedere...Negli anni 2000 è stata una fucina di talenti che poi sono diventati leggende della. Sul ring della OVW hanno lottato futuri campioni comeCena, Brock Lesnar, Dave Bautista. Quel periodo di ......Bray ha fatto parte integrante del carrozzonel'ha proposto come uno dei wrestler più assidui, affidandogli anche incontri importanti che hanno fatto la storia del periodo. La rivalità con...

Nick Khan: “La WWE sà di non poter trovare un nuovo John Cena” Zona Wrestling

WWE: Ecco quanto è importante John Cena Spazio Wrestling

Waller is currently preparing for his next guest on "WWE SmackDown" this week, which will be another huge name, John Cena. Considering the 16-time World Champion doesn't exactly need to make himself ...Rob Van Dam has offered his opinion on what AEW should do to overcome the loss of its biggest box office attraction and merchandise seller, CM Punk.John Cena has been on a roll since he made his WWE comeback a few weeks ago. He was the host of Payback, where he served as the Special Guest Referee in the "LA Knight vs.