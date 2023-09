WTA San Diego 2023 | Barbora Krejcikova e Sofia Kenin in semifinale Eliminate Garcia e Sakkari

(Di venerdì 15 settembre 2023) Calato il sipario sui match validi per i quarti di finale del torneo WTA di San. Sul cemento statunitense le padrone di casa hanno fatto valere le loro grandi motivazioni e si sono messe in particolare evidenza nelle partite in programma.(n.93 del ranking), sciorinando un tennis degno del suo splendore passato da tennista di vertice, ha preso letteralmente a pallate la russa Anastasia Potapova (n.27 del ranking). Un 6-2 6-3 che la dice lunga sull’andamento della partita. Una grande prova perche incontrerà un’altra connazionale. Elena Navarro (n.61 del mondo), infatti, ha sconfitto la n.9 WTA, Maria, con il punteggio di 6-4 0-6 7-6 (4). Prosegue il periodo negativo della greca, non in grado di ritrovare il proprio miglior tennis, mentre Navarro è stata abile a sfruttare ...

