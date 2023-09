Wta Osaka 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali sabato 16 settembre

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il, glie l’didel WTA 250 diper la giornata di16. Giornata di semifinale in Sol Levante, dove sono giunte all’ultimo atto due tra le teste di serie più alte del tabellon e due relative sorprese, così si può definirle in un torneo comunque aperto ad ogni scenario. Aprono illa statunitense Krueger e la tennista di casa Hontama. A seguire il derby cinese tra Lin Zhu e Xinyu Wang. CENTER Ore 04:00 – Krueger vs Hontama a seguire – (1) Zhu vs (3) Xinyu Wang SportFace.

... la 19enne Krueger è la storia del torneo Giornata di quarti di finale al WTA250 di, con le ... la prima semifinale a livelloe l'ingresso tra le prime 100 del ranking. L'inizio della storia. ......si allinea ai quarti di finale Nel giovedì che completa gli ottavi di finale del WTA250 di... che non sta riuscendo a dare continuità alla semifinale ottenuta al125 di Stanford. [Q] E. ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del250 di2023 per la giornata di venerdì 15 settembre . Al via i quarti di finale in Giappone, dove sono rimaste in corsa tre teste di serie. Due di queste si affronteranno (Wang e Putintseva),...In archivio la prima metà dei match di secondo turno del250 di2023 , di scena sul cemento giapponese. A prendersi la scena nella giornata odierna è stata la padrona di casa Mai Hontama , che ha superato con un doppio 6 - 3 l'argentina Podoroska, ...

WTA Osaka: Krueger e Hontama continuano a sorprendere, nell’altra semi il derby cinese Ubitennis

WTA Osaka 2023, Wang Xinyu e Zhu Lin approdano in semifinale OA Sport

Calato il sipario su quarti di finale del WTA di Osaka (Giappone). Temperature molto elevate sul cemento nipponico e giocatrici costrette agli straordinari, come è ormai consuetudine nel corso di ques ...Giornata di quarti di finale al WTA250 di Osaka, con le cinesi Wang e Zhu che si affronteranno ... la prima semifinale a livello WTA e l’ingresso tra le prime 100 del ranking. L’inizio della storia.Andati in archivio gli ultimi quattro ottavi di finale del WTA di Osaka. Sul rovente cemento giapponese, le alte temperature hanno messo a dura prova le giocatrici, costrette a stringere i denti. I ve ...