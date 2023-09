Wta 1000 Guadalajara 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il, le, gli, latv edel torneo Wtadi. Si gioca dal 17 al 23 settembre sul cemento outdoor della città messicana, ma nonostante il prestigio dell’evento non sarà al via quasi nessuna delle big. Nel giro di pochi giorni sono infatti arrivati i forfait di Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff e Petra Kvitova, solo per citare i più importanti. Chi sarà dunque al via? Sicuramente Ons Jabeur, Caroline Garcia, Maria Sakkari e tante giocatrici italiani, da Camila Giorgi a Jasmine Paolini, passando per Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Latelevisiva del Wtadiè ...

Abbiamo così scoperto che la campionessa di Macerata parteciperà al torneodi Guadalajara 2023 . Le tenniste in gara giocheranno dal 17 al 23 settembre e sono tanti i nomi di spicco nel ...Ma non è detto che le distanze non si possano ridurre (o allargare) , visto che comunque rimangono ancora due" il primo a Guadalajara, il secondo a Pechino " e quindi leFinals, in ...Attraverso un post sui social, Iga Swiatek ha annunciato che non prenderà parte aldi Guadalajara 2023 , in programma in Messico dal 17 al 23 settembre. ' Purtroppo devo ritirarmi dal torneo di Guadalajara per un cambiamento nella mia programmazione. Devo ascoltare il mio ...Poi ho vinto ildi Cincinnati e la gente ha detto che l'ho vinto solo perché alcune giocatrici non erano riposate, non stavano bene fisicamente e questo non sarebbe mai accaduto in uno Slam. ...

La statistica dice che Aryna Sabalenka è la 29esima numero uno nella storia del ranking WTA (dal 1975), la decima negli ultimi dieci anni. Da ...Quello del WTA 1000 di Guadalajara si sta trasformando in un autentico calvario. Una collocazione infelice sta sfavorendo il torneo in maniera importante, con due settimane di distanza dagli US Open e ...Crollo verticale della Paolini nel secondo set. Prossimo impegno il WTA 1000 di Guadalajara. Andamento strano della partita che dura 1h.26'. Jasmine getta al vento il primo set quando si è trovata ...