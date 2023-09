Will Ospreay | “Sono superiore a qualsiasi altro pro-wrestler al mondo”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si sà come in ogni sport o in ogni disciplina le discussioni vertono spesso su chi sia il/la migliore sia inteso a livello individuale e sia a livello di squadre. E il wrestling non è esente da discussioni di questo tipo e spesso ci si interroga e si discute sul fatto di decidere chi sia il migliore nella disciplina. Tantii nomi che posvenire alla mente soprattutto quelli del passato o di un recente passato, ma oggi co concentriamo sull’attualità.ne è sicuro Infatti attualmente a molti possaltare alla mente nomi quali Seth Rollins, Jon Moxley, Roman Reigns, Kenny Omega e tanti altri. Qualcuno può anche mettere fra i vari nomi quello diche spesso viene accostato alla palma del migliore e lui stesso ha le idee ben chiare a riguardo e si ...

Will Ospreay, senza troppi giri di parole, l'ha detto: crede di essere di un livello superiore rispetto a qualsiasi altro wrestler al mondo.L'annuale classifica curata dal prestigioso 'Pro Wrestling Illustrated' premia l'attuale World Heavyweight Champion della WWE, seguono i suoi ex compari Roman Reigns e Jon Moxley.Will Ospreay sui social ha preso in giro Kenny Omega e Bryan Danielson, rimarcando come sia in grado di tirare spesso fuori dei classici nel ring.