(Di venerdì 15 settembre 2023) L'ultimo aggiornamento dell'Istituto superiore di sanitàa 237 ina oggi idinell’uomo dall’inizio di maggio con 13: 5 in Piemonte (+1), 6 in Lombardia (+1), 2 in Emilia Romagna (+1). Questi i dati del bollettino dell’Istituto superiore di sanità, aggiornati al 13 settembre. Nel precedente ierano 205 e 10 i. Sul totale dei, 138 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (24 Piemonte, 41 Lombardia, 17 Veneto, 1 Liguria, 47 Emilia Romagna, 3 Puglia, 1 Sicilia, 3 Sardegna, 1 caso importato dall’Ungheria), 58sono stati identificati in donatori di sangue (13 Piemonte, 29 Lombardia, 2 Veneto, 13 Emilia Romagna, 1 caso importato dalla Germania), 41 sono i ...

Salgono a 237 in Italia a oggi i casi dinell'uomo dall'inizio di maggio con 13 morti: 5 in Piemonte (+1), 6 in Lombardia (+1), 2 in Emilia Romagna (+1). Questi i dati del bollettino dell'Istituto superiore di sanità, aggiornati al ...E' il secondo caso umano dinell'oristanese nel 2023. 'Il paziente e' arrivato all'ospedale con i sintomi di un encefalite e gli esami hanno poi accertato che si tratta del virus della ......Ospedaliero - Universitaria di Modena informano che una paziente di 82 anni è deceduta nei giorni scorsi al Policlinico di Modena dove si trovava ricoverata per una forma neuroinvasiva di...MODENA - Una donna di 82 anni residente nel comune di Castelvetro è morta nei giorni scorsi al Policlinico dove era ricoverata a causa dell'infezione da. A diffondere la notizia è l'ausl di Modena che sottolinea come l'anziana presentasse una condizione di fragilità preesistente dovuta a patologie croniche: una situazione generale ...

West Nile Italia, salgono a 237 i casi: 13 morti. I dati dell'ultimo bollettino Adnkronos

West Nile, donna morta a Modena: i sintomi del virus e cosa fare per proteggersi il Resto del Carlino

Salgono a 237 in Italia a oggi i casi di West Nile nell'uomo dall'inizio di maggio con 13 morti: 5 in Piemonte (+1), 6 in Lombardia (+1), 2 in Emilia Romagna (+1). Questi i dati del bollettino ...La vittima è una paziente di 82 anni con fragilità preesistente deceduta al Policlinico. I rischi, dalla febbre all’encefalite ...Una paziente di 82 anni è deceduta al Policlinico di Modena a causa della West Nile. La donna, riferisce l’Ausl, presentava una condizione di fragilità preesistente causata da patologie croniche. Ad o ...