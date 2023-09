West Ham | Moyes | 'Lingard è migliorato tanto | merita un'occasione'

Lo farà per la gara contro il, ritrovando un Manchester City capace di vincere anche senza di lui contro Sheffield United e Fulham e con un Kyle Walker fresco di rinnovo. "E' un giocatore ...- Manchester City è una partita valida per la quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici. Manchester City 12,10. Ma se da un lato ...Pep Guardiola è pronto a tornare in panchina dopo l'operazione alla schiena effettuata a Barcellona, nella gara contro il. 'Sto meglio. Sono passate tre settimane dall'operazione, piano piano vado migliorando. Ho dovuto seguire la squadra da lontano ma Juanma Lillo, e i giocatori hanno fatto bene'. Il tecnico ...Le altre partite Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Mainz - Stoccarda in Bundesliga,- Manchester City e Manchester United - Brighton in Premier League, Feyenoord - ...

Palermo, 17 anni fa la storica vittoria col West Ham / VIDEO Stadionews.it

Lingard tesserato dal West Ham Moyes: "È in ottime condizioni. Voglio dargli un'occasione" TUTTO mercato WEB

West Ham-Manchester City è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, probabili formazioni, pronostici.Non c'è più Scamacca, ma Paquetà, Emerson e Michail Antonio stanno trascinando il West Ham ai vertici e ora sono pronti a sfidare il Manchester City, campione di tutto e imbattuto, nel clou della ...Il pronostico di West Han-Manchester City, gara valida per la 5ª giornata di Premier League, vede una pioggia di gol su cui scommettere ...