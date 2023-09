Weekend all’insegna dell’emozione con Verissimo | gli ospiti del weekend

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimanadell'adrenalina, con la Formula 1 che sbarca in Asia , ...Sono previsti tre giornidi gusti, sapori e tradizioni provenienti da più di 30 paesi diversi con tantissime curiosità. Un Salto di Qualità con un Aumento degli Espositori Quest'anno, il ...Undella bellezza e della natura durante il quale gli ospiti potranno scoprire le collezioni floreali e le esposizioni di piante stagionali conservate'interno della tenuta. Ma ......ha portato Isabel e Chanel Totti in Toscana per una vacanza'...Isabel e Chanel Totti in Toscana per una vacanzadel ... con cui Ilary e Bastian hanno già trascorso altridi coppia.

Cosa fare questo weekend a Firenze FirenzeToday