Vuelta Spagna | doppietta azzurra in 19esima tappa | Dainese batte Ganna e Kuss resta in rosso

(Di venerdì 15 settembre 2023) La classifica della diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna 2023, la Bañeza-Íscar di 177 km. Alberto Dainese (Dsm) oggi 15 settembre precede in volata Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). In classifica generale lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) conserva la maglia rossa di leader davanti ai compagni di squadra, il danese Jonas Vingegaard (+17?) e lo sloveno Primoz Roglic (+1'08"). Sabato la penultima frazione, con partenza da Manzanares El Real e arrivo a Guadarrama dopo 208 km.

Doppietta azzurra nella 19/a tappa della Vuelta di Spagna 2023, la Bañeza - Íscar di 177 km. Alberto Dainese (Dsm) oggi 15 settembre precede in volata Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). In classifica generale lo statunitense Sepp Kuss

ISCAR (SPAGNA) (ITALPRESS) – La diciannovesima tappa della Vuelta a Espana 2023 parla italiano. Alberto Dainese (Team DSM), nella La Baneza-Iscar di 177,5 chilometri, ha trionfato. Doppietta azzurra nella 19/a tappa della Vuelta di Spagna 2023, la Bañeza-Íscar di 177 km. Alberto Dainese (Dsm) oggi 15 settembre precede in volata Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). È festa italiana sulle strade di Spagna con Alberto Dainese che ha vinto la diciannovesima tappa. E l'Italia torna a vincere alla Vuelta due anni dopo l'ultimo successo fatto da Damiano Caruso all'Alto