Vuelta Espana 2023 | cade Groves | l’Italia ne approfitta

(Di venerdì 15 settembre 2023)no Alberto Dainese (Team DSM Firmenich) ha vinto in volata la diciannovesima tappa della 78ma, lungo i 177 chilometri pianeggianti che hanno portato i corridori da La Bañeza a Íscar. Alle spalle del padovano, al termine d’un duello tutto azzurro, si è piazzato Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che ha preceduto l’olandese Marijn van den Berg (EF Education Easy Post). Il quarto posto di Davide Cimolai (Cofidis) ha completato una giornata dai toni tricolori. Resta immutata la classifica generale con Sepp Kuss (Jumbo Visma) in maglia roja con un vantaggio di 17” sul compagno di squadra, il danese Jonas Vingegaard, e di 1’08” sul terzo tenore dei vesponi, lo sloveno Primoz Roglic. Alle spalle della trinità giallonera, troviamo una seconda terna, tutta spagnola, composta da Juan Ayuso (UAE Team Emirates), quarto a ...

Oggi è il giorno della diciannovesima tappa della2023 , che propone la frazione di 177,1 chilometri da La Bañeza a Iscar . Dopo le fatiche sulle montagne degli ultimi giorni, ecco che i velocisti potrebbero tornare protagonisti alla ...Caos alla. Un massaggiatore della Jumbo - Visma stava dando una borraccia a Vingegaard ed è stato aggredito dalla polizia spagnola. Dalle immagini si vede il massaggiatore che spinge una delle ...Il finale è stato una vera passerella per l'ex iridato, che si è goduto questo terzo successo e la maglia a pois, un bottino importante in unain cui era comunque partito per centrare altri ...Queste le parole del ciclista della Bahrain Victorius Damiano Caruso dopo il secondo posto nella diciottesima tappa dellaa España 2023, la Pola de Allande - La Cruz de Linares di 179 ...

Classifica Vuelta a España 2023: Kuss mantiene 17" su Vingegaard, Caruso e Tiberi in top20 OA Sport

Vuelta a España 2023, Jonas Vingegaard al servizio di Sepp Kuss: "Il piano era difendere la sua leadership, vogliamo ... SpazioCiclismo

Vingegaard, il corridore danese, ha attaccato Kuss e Roglic per vincere la tappa di Bejes, dedicandola al suo migliore amico Nathan Van Hooydonck che ha avuto un infarto. Ha chiesto il permesso a ...L’italiano Alberto Dainese (Team DSM Firmenich) ha vinto in volata la diciannovesima tappa della 78ma Vuelta a Espana, lungo i 177 chilometri pianeggianti che hanno portato i corridori da La Bañeza a ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...