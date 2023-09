Vuelta di Spagna 2023 | oggi 19esima tappa | orari | dove vederla in tv

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si corre nella Provincia di Leon da La Baneza a Iscar per 177 chilometridiè il giorno della19 totalmente pianeggiante. Si corre nella Provincia di Leon da La Baneza a Iscar per 177 chilometri. Si tratta dunque di unadisegnata per velocisti. Favoriti dunque gli sprinter, partendo dalla maglia verde Kaden Groves, poi Juan Molano, Boy Van Poppel, Hugo Hofstetter, Alberto Dainese, Filippo Ganna e Milan Menten. Si parte alle 13.15 per arrivare tra le 17.20 e le 17.42. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'analisi della tappa di oggi della Vuelta di Spagna 2023, da La Baneza a Iscar: percorso e favoriti di giornata. Roglic per il momento è al terzo posto della classifica generale e se Kuss sembra essere il titolare della maglia rossa, qualche azione importante si potrebbe vedere tra lo sloveno e il danese, per ...