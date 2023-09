Vuelta a España 2023 | tutte le classifiche | Kaden Groves resta in vetta alla graduatoria a punti

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sepp Kuss ha mantenuto la maglia rossa al termine della diciannovesima tappa della, con partenza da La Bañeza ed arrivo ad Íscar dopo 177.5 km: vittoria dell’azzurro Alberto Dainese, alfiere della Team DSM – Firmenich, che regola in volata Filippo Ganna, secondo. Lo statunitense Sepp Kuss, della Jumbo-Visma, si conferma così al primo posto in classifica generale con 17? di vantaggio proprio sul compagno di squadra danese Jonas Vingegaard, secondo, mentre la terza piazza nella generale è per lo sloveno Primoz Roglic, a 1’08” d. Di seguito le quattro principaliindividuali dellaaggiornate al termine della frazione odierna, vinta dall’azzurro Alberto Dainese, della Team DSM ...