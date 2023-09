Vuelta a España 2023 | super Italia in volata! Alberto Dainese in trionfo davanti a Filippo Ganna

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Brilla l’nella diciannovesima tappa della. Arriva il secondo successo per il Bel Paese in quel di Íscar: giornata pianeggiante, volata scontata e a trionfare è. Terzoin stagione per il corridore della dsm – firmenich che aveva alzato le braccia al cielo anche al Giro. Da sottolineare la seconda piazza di un Pipposempre più anche velocista. Resta in Maglia Rossa Sepp Kuss. Pronti, via ed è partita la fuga di giornata. Quattro uomini all’attacco: Clement Davy (Groupama – FDJ), Paul Lapeira (AG2R Citroën Team), Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic) e Michal Schlegel (Caja Rural – Seguros RGA). Il plotone ha tenuto sotto controllo il vantaggio senza lasciare troppo spazio ai corridori in ...