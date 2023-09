Vuelta a España 2023 in tv oggi | orari di inizio e fine venerdì 15 settembre | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si disputerà quest’15, la diciannovesima frazione della 78ma edizione della. In questa frazione della corsa iberica si partirà da La Bañeza alle 13:15 (alle 13:30 circa il chilometro zero) e si arriverà, dopo 177,5 km chilometri, a Íscar. Dopo le tante fatiche dei giorni scorsi, quest’ci sarà finalmente una tappa tranquilla per i corridori. La maggior parte dei 177,5 chilometri previsti nella giornata odierna saranno infatti in pianura, compreso l’arrivo che sarà adatto ai velocisti. La diciannovesima tappa dellasi potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in direttasu Eurosport.it, ...