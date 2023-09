Vuelta a España 2023 | 20° tappa Manzanares El Real - Guadarrama | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nella penultima giornata dell'edizione numero 78 dellava in scena lapiù lunga con i suoi 208 km che porterà i corridori daEl, lungo un tracciato senza respiro con ben 10 salite di 3° categoria per un totale di oltre 4000 metri di dislivello. Sarà l'ultima occasione per insidiare la maglia rossa, prima della passerella finale di Madrid. Ildella 20°La 20°de la, in programma sabato 16 settembre, prenderà il via daEl, piccolo centro situato nella comunità autonoma di Madrid all'esordio come sede di, e si concluderà, dopo 208 km, a ...