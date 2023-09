Vuelta 2023 | tutte le tappe | altimetria | calendario e percorso

Gli highlights della diciannovesima tappa della, la La Baneza - Iscar di 177 km, in cui il corridore italiano del Team DSM Alberto Dainese di è imposto nella volata finale davanti al connazionale della Ineos Grenadiers Filippo Ganna . ...LItalia torna a vincere alladue anni dopo lultimo successo fiato da Damiano Caruso allAlto de Velefique, il 22 agosto del 2021.Doppietta azzurra nella 19/a tappa delladi Spagna, la Bañeza - Íscar di 177 km. Alberto Dainese (Dsm) oggi 15 settembre precede in volata Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). In classifica generale lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo ...Il digiuno è finalmente terminato: dopo 46 tappe in linea (cronometro escluse) l' Italia torna a far festa alla, con Alberto Dainese che sul traguardo di Iscar brucia a una manciata di metri dal traguardo quel Pippo Ganna che ormai c'ha preso gusto, tanto da lanciarsi in volata con la ferocia e la ...

La diciannovesima tappa della Vuelta ha visto trionfare il tricolore italiano, a Iscar, dopo 177 chilometri, Alberto Dainese brucia Filippo Ganna in volata. A completare la giornata perfetta, anche il ...Alberto Dainese ha vinto la 19esima tappa della Vuelta. L’italiano ha battuto allo sprint l’azzurro Filippo Ganna mentre lo statunitense Sepp Kuss è sempre più leader della corsa spagnola a due giorni ...Il videocommento di Marco Grassi dopo la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2023, la La Bañeza-Íscar vinta da Alberto Dainese ...