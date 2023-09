Vuelta 2023 | risultati e classifica diciannovesima tappa | Dainese brucia Ganna in volata

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ie l’ordine di arrivo delladella, la La Baneza – Iscar di 177 km, in cui il corridore italiano del Team DSM-Firmenich, Alberto, conquista il successondo nellafinale il connazionale Filippodella Ineos Grenadiers.: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV IN AGGIORNAMENTO ORDINE DI ARRIVO 19^AlbertoFilippoSportFace.

Dopo il trittico in montagna arriva una tappa adatta ai velocisti. Groves il favorito per il successo in questa frazione, Kuss in maglia rossa sempre più vicino al trionfo ...Autore: Marcelo La Gattina - Twitter @MLaGattina 15 settembredi Spagna, oggi è il giorno della tappa 19 totalmente pianeggiante. Si corre nella Provincia di Leon da La Baneza a Iscar per 177 chilometri. Si tratta dunque di una tappa disegnata per ...La giornata di oggi, venerdì 15 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue la Coppa Davis con il big match tra Italia e Cile, non prima delle 15. Prosegue anche la, che si avvicina alla sua conclusione, con la 19esima tappa, la La Baneza - Iscar. Da segnalare anche il ritorno della Serie C, con i primi anticipi di giornata, e le prove libere del ...

Vuelta 2023, tappa 18: vince Evenepoel. Ordine d'arrivo e classifica generale Quotidiano Sportivo

Vuelta a España 2023, Jonas Vingegaard al servizio di Sepp Kuss: "Il piano era difendere la sua leadership, vogliamo ... SpazioCiclismo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 17.09 4 km al traguardo. Salgono anche i Trek per Theuns e gli Intermarché per Page o Van Poppel. 17.08 4 km al traguardo.La polizia ferma e aggredisce il massaggiatore della Jumbo-Visma al traguardo al termine della tappa alla Vuelta di Spagna ...Dopo la tappa di ieri alla Vuelta a España 2023 abbiamo forse capito il verdetto finale, anche se c'è la giornata di domani che potrebbe ancora potenzialmente rivoluzionare la situazione. Jonas Vingeg ...