Vuelta 2023 | diciannovesima tappa La Bañeza – Iscar oggi in tv | orari e diretta streaming

Remco Evenepoel vince la 18/a tappa delladi Spagna, 179 km con partenza da Pola de Allande e arrivo a Puerto de La Cruz de Linares. Il belga della Soudal Quick Step si impone con 4'44" di vantaggio sull'italiano Damiano Caruso (...Il video con gli highlights della diciottesima tappa della. Frazione di montagna con partenza da Pola de Allande a La Cruz de Linares dopo 179 km con la vittoria, ancora una volta, di Remco Evenepoel, che una volta saltato nella generale ha deciso ...Il finale è stato una vera passerella per l'ex iridato, che si è goduto questo terzo successo e la maglia a pois, un bottino importante in unain cui era comunque partito per centrare altri ...Remco Evenepoel (Soudal QuickStep) ha ottenuto la sua terza vittoria nellafacendo sua la 18/a tappa, a Puerto de La Cruz de Linares, dopo un altro raid in solitaria, alla Eddy Merckx. Dietro al belga, con un distacco di 4'44'' si è classificato al secondo posto ...

Vuelta 2023, tappa 18: vince Evenepoel. Ordine d'arrivo e classifica generale Quotidiano Sportivo

Vuelta a España 2023, Remco Evenepoel: “Sepp Kuss mi aveva avvertito volevano la tappa, a quel punto l'obiettivo ... SpazioCiclismo

Dopo aver perso la classifica generale della Vuelta, Remco Evenepoel ha superato il primo sconforto, si è rialzato e oggi ha conquistato la sua terza tappa… Leggi ...Si disputerà quest’oggi, venerdì 15 settembre 2023, la diciannovesima frazione della 78ma edizione della Vuelta a España. In questa frazione della corsa iberica si partirà da La Bañeza alle 13:15 (all ...Momenti di tensione al termine dell'ultima tappa della Vuelta di Spagna: uomo scaraventato a terra dalla Polizia ...