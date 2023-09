Vuelta 2023 | Dainese | “Gran volata | bello vincere sia qui che al Giro”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Abbiamo commesso degli errori nei primi sprint di questa, oggi è stato tutto perfetto, un paio di nostri ragazzi sono caduti, ma dopo quel momento mi sono trovato nella posizione perfetta, dove volevo essere. Ganna è partito abbastanza presto, ho aspettato il mio momento”. Lo ha detto Albertodopo la vittoria della diciannovesima tappa della: “È stato davverosia allache al, volevo chiudere nella maniera giusta anche per salutare al meglio la DSM. Ho fatto una, ho cercato di non farmi chiudere, ho aspettato gli ultimi momenti per uscire negli ultimi 100 metri”. SportFace.

IN AGGIORNAMENTOI risultati e l'ordine di arrivo della diciannovesima tappa della, la La Baneza - Iscar di 177 km, in cui il corridore italiano del Team DSM - Firmenich, Alberto Dainese , conquista il successo bruciando nella volata finale il connazionale Filippo Ganna ...Dopo il trittico in montagna arriva una tappa adatta ai velocisti. Groves il favorito per il successo in questa frazione, Kuss in maglia rossa sempre più vicino al trionfo ...Autore: Marcelo La Gattina - Twitter @MLaGattina 15 settembre

Vuelta 2023, tappa 18: vince Evenepoel. Ordine d'arrivo e classifica generale Quotidiano Sportivo

Classifica Vuelta a España 2023: Kuss guadagna secondi su Vingegaard. 18° Caruso, Tiberi in top20 OA Sport

Il velocista in volata precede Pippo, al nono secondo posto stagionale. Quarto Cimolai. Non cambia nulla in classifica con Kuss leader con 17" di vantaggio su Vingegaard e 1'08" su Roglic ...Secondo successo di tappa italiano alla Vuelta 2023. Alberto Dainese (Team DSM), nella La Baneza-Iscar di 177,5 km, ha trionfato nello sprint di gruppo precedendo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e ...Vingegaard e Roglic hanno sempre fatto fatica a esternare emozioni. In questa Vuelta hanno iniziato a far fatica a levare gli occhi dall'asfalto una volta terminato di pedalare. Quasi a voler dire che ...