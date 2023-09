VSM Costantinopoli Accademia | al via il settore maschile

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il boom dello scorso anno che ha visto la ripresa delle attività giovanili e agonistiche per ila distanza di anni assenza totale, la società ha riproposto con grande entusiasmo la programmazioneanche per questa stagione. La prima grande novità riguarda Marco Balzano, scelto come allenatore della formazione Under 17. Originario di Montesarchio, Marco ha sempre legato la sua esperienza prima da atleta e poi come tecnico alla Caudium Volley, storica società caudina che ha sempre ottenuto buoni risultati soprattutto a livello giovanile. Insieme al gruppo Under 17 ha già iniziato l\’attività ottenendo subito riscontri positivi dopo i primi allenamenti: \”Sono davvero molto contento di questa opportunità e di questa investitura della VSM...