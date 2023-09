Vomero | sindaco e assessori inaugurano il Parco Minopoli Sit-in comitati | “Ora non cada a pezzi”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo 30 anni di attesa apre il, alsi taglia un nastro e arrivanoe consiglieri: ma c’è aria di protesta. Protesta preventiva: si invocano cura e attenzione, non si sa mai. Ma non è solo quello. “Anche per mettere i puntini sulle I” dice Franco Di Mauro, presidente del Comitato San Martino. “Dietro alc’è una storia di 35 anni, anche qui si voleva fare un parcheggio auto da 300 posti e – spiega l’attivista – la resistenza die associazioni ha fatto sì che questa scelta cambiasse”. AlManfredi, il comitato riconosce “il merito di aprire” la struttura, nell’area dell’ex gasometro. Ma dà anche un altolà. “Manfredi – chiarisce Di Mauro – ha fatto un percorso del 10%, ...

...dele a tutta la città. C'è tanto da lavorare, dobbiamo continuare ad aprire spazi. Adesso partiranno progetti importanti di ristrutturazione dei parchi cittadini' - ha concluso il...Lo ha detto ildi Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della riapertura, dopo oltre vent'... L'area del, che si estende per quindici ettari tra viale Raffaello e salita Cacciottoli,

«Consegniamo alla città un parco che non è solo un polmone verde per il Vomero - ha spiegato il sindaco Manfredi - ma rappresenta un luogo condiviso in cui i cittadini saranno protagonisti, ...Napoli, parco agricolo didattico: apre, ma cosa ne saràVOMERO - “Con la ripresa delle attività didattiche che nella maggior parte delle scuole del Vomero è avvenuta in data odierna, sono tornati tutti i problemi ...