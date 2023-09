Volo New York-Fiumicino “da paura” | l’aereo precipita per 8mila metri

(Di venerdì 15 settembre 2023)– Terrore a bordo di un aereo della United Airlines. Il Boeing, partito da Newark e diretto all’aeroporto di– scrive il NewPost – è “to” perin dieci minuti ed è stato costretto a invertire la rotta per tornare all’aeroporto del New Jersey. “C’è stato un problema con la pressurizzazione della cabina, è tornato indietro” ha detto il portavoce della compagnia aerea, aggiungendo che “i 270 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio sono stati trasferiti su un altro velie hanno raggiunto l’Italia“. (fonte: Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

